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Çanakkale'de 38 Kaçak Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Çanakkale'de 38 Kaçak Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, denizde ve karada gerçekleştirdikleri operasyonlarla toplam 38 kaçak göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen kabul merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince denizde ve karada 38 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde ve karadan 3 farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ile Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 15'i çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-61' tarafından karada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kara Aracı (TCSG-61 K. Aracı) tarafından kara üzerinde bulunan 2 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde ise 5 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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