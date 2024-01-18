Çanakkale'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botları sürüklenen 38 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Lastik botları motor arıza yaparak sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 38 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE