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Çanakkale'de 38 kaçak göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botları sürüklenen 38 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botları sürüklenen 38 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Lastik botları motor arıza yaparak sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 38 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuzey Ege Çanakkale Kurtarma Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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