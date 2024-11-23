Çanakkale'de 38 Kaçak Göçmen Ele Geçirildi
Çanakkale'de yapılan operasyonda, bir kamyonette 38 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'de Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçta Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir kamyonet durduruldu. Panelvan tipi kapalı araçta yapılan aramada 38 kaçak göçmen yakalandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE