Çanakkale'de 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 37 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-506) tarafından lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ve 'KB-111' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 20'si çocuk toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE