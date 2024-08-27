Çanakkale'de 37 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde 37 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 37 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-506) tarafından lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ve 'KB-111' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 20'si çocuk toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE