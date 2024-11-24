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Çanakkale'de 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'de 36 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan lastik bot içindeki 14'ü çocuk toplam 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları arızalanınca sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 14'ü çocuk 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları 'TCSG-907' ve 'KB-20' tarafından 14'ü çocuk toplam 36 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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