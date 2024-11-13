Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de 34 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 34 Kaçak Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde 17'si çocuk toplam 34 kaçak göçmeni yakaladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 17'si çocuk olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu TCSG-8 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 17'si çocuk olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser skandalına ilişkin inceleme başlatıldı

Ankara Büyükşehir'in konser skandalına inceleme

 Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı

Bakan Işıkhan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı

 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Jhon Arias kimdir? Jhon Arias kaç yaşında, mevkisi ne? İnci Başaran neden öldü? 2025 resmi tatiller! 2025'te hangi günler tatil? Muhammed Salah Galatasaray'a gelecek mi? Batshuayi'yi dolandırıldı mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 13 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 13 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman, hangi kanalda? Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.