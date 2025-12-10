Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerince 32 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Gülpınar mahallesi mevkiinde kara üzerinde kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. 14'ü çocuk olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE