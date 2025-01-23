Çanakkale'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 14'ü çocuk 32 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14'ü çocuk olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-20 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 14'ü çocuk olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE