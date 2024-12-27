Çanakkale'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 16'sı çocuk olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 16'sı çocuk olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE