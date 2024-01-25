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Çanakkale'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri ve jandarma tarafından denizde 32 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri ve jandarma tarafından denizde 32 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında karada ve denizde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 23, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ise jandarma tarafından 9 kaçak göçmen olmak üzere 32 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Jandarma Güvenlik Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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