Çanakkale'de 32 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri ve jandarma tarafından denizde 32 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında karada ve denizde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 23, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ise jandarma tarafından 9 kaçak göçmen olmak üzere 32 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE