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Çanakkale'de 30 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 30 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18'i çocuk olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı ve Göçmen Ön Kabul Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18'i çocuk olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-12 tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18'i çocuk olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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