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Çanakkale'de 30 kaçak göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 17'si çocuk, 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 17'si çocuk, 30 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-6' ve 'KB-20' tarafından lastik bot içindeki toplam 17'si çocuk, 30 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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