Çanakkale'de 3 Katlı Binada Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale'de 3 Katlı Binada Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangın evin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, 3. katta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gelibolu ilçesinde Yazıcızade Mahallesi Tata Ahmet Sokak'ta, 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken ev boş olduğu için yaralanan olmadı. - ÇANAKKALE

