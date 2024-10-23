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Çanakkale'de 3.3 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok

Çanakkale'de 3.3 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 13.35'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.27 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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