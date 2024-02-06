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Çanakkale'de 284 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda 284 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 24 organizatörden 18'i tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda 284 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 24 organizatörden 18'i tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla 1-31 Ocak tarihleri arasında operasyon düzenledi. Operasyonlarda suça karıştığı tespit edilerek Türkiye'den yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 284 kaçak göçmen yakalandı. 12 olayda organizatörlük yapan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 13 araç, 84 can yeleği, 48 şambrel, 4 el hava pompası ve 109 bin 423 TL, 100 Euro ve 200 Amerikan Doları ile ve 2 çeyrek altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol kararı, 4 şüpheli ise savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Firari olan 4 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 284 kaçak göçmen ise, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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