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Çanakkale'de 28 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 28 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde bulunan 28 kaçak göçmeni, 12'si çocuk olmak üzere yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkeze teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 12'si çocuk olmak üzere 28 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 12'si çocuk toplam 28 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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