Çanakkale'de 27 Afgan Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından Afganistan uyruklu 27 şahıs yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devriye görevi esnasında Namıkkemal Mahallesi'nde eşya yüklenen bir araçtan şüphelenmesi üzerine şahıslar takip edildi.

Şahısların mahallede bir daireye girmesi ve adreste sayıca fazla yabancı uyruklu şahıs olduğu değerlendirilmesi üzerine gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında adrese girilerek, Afganistan uyruklu 27 şahıs yakalandı.

Konu ile alakalı 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı şahıslar Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE