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Çanakkale'de 26 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 10'u çocuk toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 10'u çocuk toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) tarafından Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye giden 'TCSG-23' Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 10'u çocuk toplam 26 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Göçmen Çocuk Ezine 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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