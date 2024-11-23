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Çanakkale'de 25'i Çocuk 51 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 25'i Çocuk 51 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içinde toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 25'i çocuk toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 25'i çocuk toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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