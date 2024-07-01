Çanakkale'de 24 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 17 haziran ve 30 haziran tarihleri arasında 3 olayda 5 şüpheli ve Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan 5 şahıs tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Kaçak göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından 24 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu 17 haziran ve 30 haziran tarihleri arasında 3 olayda 5 şüpheli ve Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. 16 bin 200 TL, 100 dolar, 2 araç, 2 el hava pompası, 8 can yeleği, 1 deniz yatağı ve 11 şambrele ilgili karara istinaden el konuldu.
Göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan 5 şahıs adli işlemlerinin akabinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
24 kaçak yapılan işlemlerinin akabinde Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE