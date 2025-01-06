Çanakkale'de 22 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 12'si çocuk toplam 22 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Gürpınar Jandarma Karakol ekipleri tarafından bölgede kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bademli mevkiinde 12'si çocuk toplam 22 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE