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Çanakkale'de 22 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 22 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 12'si çocuk toplam 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve Göçmen Ön Kabul Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 12'si çocuk toplam 22 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Gürpınar Jandarma Karakol ekipleri tarafından bölgede kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bademli mevkiinde 12'si çocuk toplam 22 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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