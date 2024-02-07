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Çanakkale'de 21 olaya müdahale edildi, 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlara karışan 26 şüpheli hakkında işlem yaparken, olaylarda birçok kaçak eşya ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından 21 olaya müdahele edilirken 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, 1 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 8 olayda 10 şüpheli hakkında işlem yaptı. Bu olaylarda 2 adet papağan, 3 adet sigara sarma makinesi, 91 bin 400 adet makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara, 569 paket kaçak sigara, 180 paket sigara sarma kağıdı, ele geçirildi.

Mali Suçlar Büro Amirliğince 6 olaya müdahale edilirken, 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Organize Suçlar Büro Amirliğince ise 6136 SKM suçundan meydana gelen 7 olayda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu olaylarda 2 adet av tüfeği, 1 adet uzun namlulu (hafif makineli tüfek) silah, 7 adet tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 71 adet tabanca fişeği, 1 adet komando bıçağı, 2 adet boş mayon kutusu ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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