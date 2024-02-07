Çanakkale'de 21 olaya müdahale edildi, 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından 21 olaya müdahele edilirken 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, 1 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 8 olayda 10 şüpheli hakkında işlem yaptı. Bu olaylarda 2 adet papağan, 3 adet sigara sarma makinesi, 91 bin 400 adet makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 9 adet elektronik sigara, 569 paket kaçak sigara, 180 paket sigara sarma kağıdı, ele geçirildi.

Mali Suçlar Büro Amirliğince 6 olaya müdahale edilirken, 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Organize Suçlar Büro Amirliğince ise 6136 SKM suçundan meydana gelen 7 olayda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu olaylarda 2 adet av tüfeği, 1 adet uzun namlulu (hafif makineli tüfek) silah, 7 adet tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 71 adet tabanca fişeği, 1 adet komando bıçağı, 2 adet boş mayon kutusu ele geçirildi. - ÇANAKKALE