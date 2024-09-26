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Çanakkale'de 21 Kaçak Göçmen Sahil Güvenlik Ekiplerince Kurtarıldı

Çanakkale'de 21 Kaçak Göçmen Sahil Güvenlik Ekiplerince Kurtarıldı
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Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 21 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından lastik bot içindeki 7'si çocuk toplam 21 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Sahil Güvenlik İnsan Hakları Politika 3-sayfa Ayvacık Göçmen Hukuk

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