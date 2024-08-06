Çanakkale'de 20 kaçak göçmen kurtarıldı, 7 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik bot içindeki 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 7 kaçak göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'KB115' tarafından lastik bot içindeki toplam 20 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayvacık açıklarında bir başka operasyonda ise lastik bot içinde 7 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu 'TCSG-28' tarafından yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE