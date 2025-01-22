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Çanakkale'de 19 Yıl Sonra Cinayet Soruşturmasında Gelişme

Çanakkale'de 19 Yıl Sonra Cinayet Soruşturmasında Gelişme
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Çanakkale'de 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ın cinayet soruşturmasında, yeğeni Adil Önel gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de 19 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban giden Otel ve Turizm İşletmecisi Zekiye Aydın'ın jandarma tarafından gözaltına alınan yeğeni, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında Otel ve Turizm İşletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önel'in, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın 'cenazesinin yerini biliyorum' açıklamasının ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından canlı yayında cinayet şüphelisi iddiasıyla gözaltına alındı. 7 gün önce Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığına getirilen Sabri Önel sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 19 yıllık cinayete ilişkin genişlettiği soruşturma kapsamında kaybolan ve cinayete kurban giden Otel ve Turizm İşletmecisi Zekiye Aydın'ın yeğeni Adil Önel'i gözaltına aldı.

Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adil Önel, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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