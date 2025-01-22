Çanakkale'de 19 Yıl Önce Kaybolan Turizmcinin Cinayetiyle İlgili Yeni Gelişmeler

Çanakkale'de 19 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan turizmcinin gözaltına alınan yeğeni, jandarmadaki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel ve turizm işletmecisi Zekiye Aydın ortadan kaybolmuştu. İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın cenazesinin yerini bildiğini söyleyen Sabri Ö., Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından canlı yayında cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı. 7 gün önce Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Sabri Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 19 yıllık cinayete ilişkin soruşturmayı genişletti. JASAT ekiplerince Zekiye Aydın'ın yeğeni Adil Ö., dün İstanbul'da gözaltına alındı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Adil Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE