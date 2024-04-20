Çanakkale'de 17 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis tarafından yakalandı
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.
Çanakkale'de hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan 17 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli K.D.D. (24) yakalandı. - ÇANAKKALE