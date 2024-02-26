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Çanakkale'de 169 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 69'u çocuk toplam 169 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 69'u çocuk 169 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 5 farklı bölgede kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ile Sahil Güvenlik Botları 'KB-20', 'KB-111', 'TCSG-8' ve 'TCSG-905' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 69'u çocuk toplam 169 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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