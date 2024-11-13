Çanakkale'de 16 Organizatör ve 207 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın Ayvacık ilçesinde düzenlediği operasyonda 16 organizatör yakalanırken, 207 kaçak göçmen ele geçirildi. Tutuklanan 15 organizatörden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 organizatör ile 207 kaçak göçmen yakalandı. 16 organizatörden 15'i tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde 9 Kasım tarihinde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 16 organizatör gözaltına alındı. 207 kaçak göçmen yakalandı. 9 araç, 6 boy motoru ve 6 şişme boy ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 organizatörden 15'i tutuklandı. 1 organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE