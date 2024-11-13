Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de 16 Organizatör ve 207 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 16 Organizatör ve 207 Kaçak Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın Ayvacık ilçesinde düzenlediği operasyonda 16 organizatör yakalanırken, 207 kaçak göçmen ele geçirildi. Tutuklanan 15 organizatörden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 organizatör ile 207 kaçak göçmen yakalandı. 16 organizatörden 15'i tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde 9 Kasım tarihinde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 16 organizatör gözaltına alındı. 207 kaçak göçmen yakalandı. 9 araç, 6 boy motoru ve 6 şişme boy ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 organizatörden 15'i tutuklandı. 1 organizatör adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum

Erdoğan'ın hala umudu var

 Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2024 Spotify en çok dinlenen yıllık özet! Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? YÖKDİL ne zaman 2025? e-YÖKDİL 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 14 Kasım Perşembe Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.