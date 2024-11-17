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Çanakkale'de 16 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 16 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 9'u çocuk toplam 16 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından göçmen ön kabul merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 9'u çocuk 16 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik gemisi 'TCSG-61' tarafından karada bir grup kaçak göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye gönderilen TCSG-61 kara aracı, 4'ü çocuk toplam 7 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 5'i çocuk 9 kaçak göçmen de yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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