Çanakkale'de 15 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde 9'u çocuk toplam 15 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, gerekli işlemler sonrası Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 9'u çocuk 15 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye intikal eden sahil güvenlik gemisi TCSG-61 arafından durdurulan lastik bot içerisinde 9'u çocuk 25 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE