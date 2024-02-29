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Çanakkale'de 14'ü çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. 14'ü çocuk toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14'ü çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'KB-111' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 14'ü çocuk toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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