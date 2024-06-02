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Çanakkale'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 14 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-6' ve 'KB-20' tarafından lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk, 14 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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