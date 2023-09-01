Çanakkale'de 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 13 yıl 37 ay 122 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda, "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 37 ay 122 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. isimli şüpheli, gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE