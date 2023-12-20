Çanakkale'de 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde 2 ticari taksi içinde Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. Ayvacık ilçesi Korubaşı köyü Kuruçeşme mevkiinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 34 TGZ 82 ve 34 TCE 88 plakalı 2 ticari taksi içinde 6'sı erkek, 2'si erkek çocuk, 2'si kadın ve 3'ü kız çocuğu olmak üzere Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör M.D. ve G.D. ise gözaltına alındı. Araçlar yedi emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE