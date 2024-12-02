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Çanakkale'de 12 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'de 12 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan lastik botla sürüklenen 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 5 çocuk bulunuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan lastik botla sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 5'i çocuk 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'KB-20' tarafından 5'i çocuk toplam 12 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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