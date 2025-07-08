Çanakkale'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı

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Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, 11 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Çanakkale- Lapseki karayolu üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 araç içerisinde 11 kaçak göçmen yakalandı. 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aracın Tekirdağ-Gelibolu-Lapseki üzerinden Ayvacık ilçesine kaçak göçmen taşıdığı tespit etti. Ekipler araçları Çanakkale-Lapseki karayolu üzerinde yakaladı. Durdurulan araçlarda 11 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Araçlarda yapılan aramalarda bulunan 13bin 800 TL, 3 çocuk can yeleği, 3 yetişkin can simidi, 3 yetişkin can yeleği, el pompası ile panelvan minibüse el konuldu.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçısı şüphelileri S.T., S.T. ve F.K. ise emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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