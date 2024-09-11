Çanakkale'de 11 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 5'i çocuk toplam 11 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 5'i çocuk toplam 11 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden güvenlik botu TCSG-8 tarafından durdurulan lastik bot içinde 5'i çocuk toplam 11 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE