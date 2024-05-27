Çanakkale'de 103 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de polis ekiplerince son bir ayda düzenlenen 8 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 103 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçığından gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye devam ediyor. 26 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda göçmen kaçakçığından 11 şüpheli gözaltına alınırken, Afganistan uyruklu 103 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 55 bin 450 TL, 690 euro, 300 dolar, 10 araç, 6 el hava pompası, 14 can yeleği, 3 can simiti ve 22 şambrel ele geçirildi. Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli serbest kaldı. 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE