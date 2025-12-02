Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Geçişlerine Kapandı
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine yol açarak saat 08.30 itibarıyla çift yönlü gemi geçişlerini kapattı. Gemi kaptanları telsizle uyarıldı ve gemiler demir bölgelerinde beklemeye alındı.
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 08.30 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa