Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisi Makine Arızası Yaşadı

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan yük gemisi Saint Kitts ve Nevis Bayraklı 'Nada', römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahasına götürülüyor.

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi arıza yaptı

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahasına götürülüyor.

Malezya'dan Rusya'ya giden 159 metre uzunluğunda sahip Saint Kitts ve Nevis Bayraklı yük gemisi 'Nada' saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerine makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-16' bölgeye sevk edildi.

Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahasına götürülüp, demirletilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - 3.Sayfa
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