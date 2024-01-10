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Çanakkale Boğazı'nda Transit Gemi Geçişleri Kapatıldı

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Çanakkale Boğazı fırtına ve kar yağışının yanı sıra düşük görüş sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz trafiği saat 10.10 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı fırtına ve kar yağışının yanı sıra düşük görüş sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışının yanı sıra düşük görüş deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Boğaz trafiği saat 10.10 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir atma bölgelerinde beklemeye başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Boğazı Fırtına Ulaşım Hava Durumu 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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