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Çanakkale Boğazı'nda tanker makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'nda tanker makine arızası yaptı

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 145 metre uzunluğundaki 'GT Star' isimli tanker makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 145 metre uzunluğundaki 'GT Star' isimli tanker makine arızası yaptı. Tanker, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

İstanbul'dan Yunanistan'a giden 145 metre uzunluğundaki 'GT Star' isimli tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Tanker, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı Star 3. Sayfa Haberler

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