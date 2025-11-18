Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası sonucu yaralanan işçi tıbbi tahliye edildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş için sıra bekleyen 'WALRUS' isimli tankerde görevli işçi Hindistan uyruklu Dinesh Kumar Shivjor Jaiswar (36) gemi arızası nedeniyle demir attığı sırada yaralanınca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş için sıra bekleyen 'WALRUS' isimli Cameroon bayraklı 274 metre boyundaki tanker makina arızası yaptı. Makina arızası nedeniyle demir atacağı sırada işçilerden Hindistan uyruklu Dinesh Kumar Shivjor Jaiswar elini sıkıştırarak yaralandı. Saat 13.30 sıralarında gemiden tıbbi tahliye talebinde bulundu. Tıbbi tahliye talebi Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Saat 14.05'de Bozcaada TSM'de görevli sağlık ekibi, Sahil Güvenlik ekipleriyle gemiye doğru hareket etti. Saat 14.10 sıralarında işçi 'TCSG-908' Sahil Güvenlik Gemisi ve sağlık ekipleri tarafından sağ ve bilinci açık bir şekilde alındı. Saat 14.35 sıralarında Geyikli Feribot İskelesine iskelesine getirilen işçi Dinesh Kumar Shivjor Jaiswar sağlık ekiplerine teslim edildi. - ÇANAKKALE