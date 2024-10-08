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Çanakkale Boğazı'nda 'RAZOUK' Kuru Yük Gemisi Arıza Yaptı

Çanakkale Boğazı'nda 'RAZOUK' Kuru Yük Gemisi Arıza Yaptı
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Aliağa'dan Bulgaristan'a giden 100 metre boyundaki 'RAZOUK' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makine arızası yaptı. Kaptanın durumu bildirmesi üzerine römorkör ile gemi kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 100 metre boyundaki 'RAZOUK' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Aliağa'dan Bulgaristan'a giden 100 metre boyundaki 'RAZOUK' isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Karanlık Liman önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Boğazı Bulgaristan Denizcilik Otomobil 3-sayfa Ulaşım Dünya

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