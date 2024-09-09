Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yapan Gemi Karanlık Liman'a Götürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 119 metre uzunluğundaki 'SORMOVSKIY-3063' genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 119 metre uzunluğundaki 'SORMOVSKIY-3063' genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Mersin'den Rusya'ya giden Rusya bayraklı 119 metre uzunluğundaki 'SORMOVSKIY-3063' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Genel kargo gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Boğazı Denizcilik 3-sayfa Ulaşım Güncel Dünya

'Aileye vermeyin' çağrıları vardı! İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

 Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket

Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte Özel'in önündeki son anket
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu? Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı? Müge Anlı'ya neden dava açıldı? Müge Anlı neden suçlandı? Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi? Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir? İzmir su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi nereden öğrenilir? İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var? Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor?
title