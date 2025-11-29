Haberler

Çanakkale Boğazı'nda LPG Yüklü Tanker Makine Arızası Geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya'dan İstanbul'a giden 119 metre uzunluğundaki 'Gas Catalina' isimli LPG yüklü tanker, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Gemi, güvenli bir şekilde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 119 metre uzunluğundaki Palau bayraklı 'Gas Catalina' isimli LPG yüklü tanker makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Libya'dan İstanbul'a giden 119 metre uzunluğundaki 'Gas Catalina' isimli LPG yüklü tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-19' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis cezası alan 35 futbolcu için Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Bahis cezası alan 35 futbolcu için kesin karar çıktı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Bahis cezası alan 35 futbolcu için Tahkim Kurulu'ndan karar çıktı

Bahis cezası alan 35 futbolcu için kesin karar çıktı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor

5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor
Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme
Manav hırsızlığı kamerada! Dükkan sahibinin tek isteği var: Teslim edersen şikayetçi olmayacağız

Soyulan esnafın tek isteği var: Teslim edersen şikayetçi olmayacağız
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular

Yolda kaybettiği 10 yıllık birikimini 40 ton çöpün içinde buldular
Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü

Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.