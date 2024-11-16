Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Arıza Yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 289 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi 'Capt Natura' Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı.

Romanya'ndan Fransa'ya giden 289 metre boyundaki kuru yük gemisi 'Capt Natura' Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-4', Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatıldı. - ÇANAKKALE