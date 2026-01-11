Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı
Çanakkale Boğazı, olumsuz hava şartlarının düzelmesiyle birlikte saat 08.50 itibariyle çift yönlü gemi trafiğine tekrar açıldı. Önceki gün saat 12.45'te kapatılan geçici trafik, hava koşullarının iyileşmesi ile birlikte normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa