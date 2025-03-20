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Çanakkale Boğazı'nda Gemi Kaptanına Kalp Krizi Şüphesiyle Tıbbi Tahliye

Çanakkale Boğazı'nda Gemi Kaptanına Kalp Krizi Şüphesiyle Tıbbi Tahliye
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'M/T KHUDAYAR YUSIFZADE' isimli ticari geminin Azerbaycan uyruklu kaptanı S.B. (52), kalp krizi şüphesiyle tıbbi tahliye edilerek hastaneye gönderildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 'M/T KHUDAYAR YUSIFZADE' isimli ticari gemide görevli gemi Kaptanı Azerbaycan uyruklu S.B.'nin (52) kalp krizi şüphesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen geçen 'M/T KHUDAYAR YUSIFZADE' isimli ticari geminin kaptanı Azeri uyruklu S.B. (52) Nara önlerinde Güney-Kuzey yönlü seyir halinde iken saat 20.55 sıralarında kalp krizi şüphesi şikayetiyle tıbbi tahliye talebinde bulundu. Tıbbi tahliye talebi Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Saat 21.45'te UMKE sağlık personeli, Sahil Güvenlik ekipleriyle gemiye doğru hareket etti. Saat 22.30 sıralarında gemi kaptanı 'TCSG-23' Sahil Güvenlik Botu ve sağlık ekipleri tarafından sağ ve bilinci açık bir şekilde alındı. Saat 22.50 sıralarında Çanakkale Marina'daki Sahil Güvenlik iskelesine getirilen gemi kaptanı S.B. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye sevk edilen gemi kaptanı S.B. tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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